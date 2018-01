Découvrez les nouveaux logos des chaînes de France Télévisions à partir de lundi

C'est le premier geste d'envergure depuis 2002, date d'adoption de l'habillage en "volets".

C'est son plus gros lifting depuis plus de quinze ans. France Télévisions bouleverse sa charte graphique, lundi 29 janvier, dès 6 heures, avec un nouvel habillage pour toutes les chaînes publiques. Aux "volets" apparus en 2002 succèdent des "points" qui rappellent les codes de la chaîne franceinfo.

Les couleurs ne changent pas mais deviennent plus lumineuses, "pour mieux circuler sur les écrans numériques". Le groupe adopte également une nouvelle typographie, passant de l'Heldustry à la Brown, plus ronde et déjà utilisée par la chaîne et le site franceinfo.

La conception de cette nouvelle charte graphique, confiée aux agences Movement (habillage) et Joosnabhan (stratégie de la marque), a coûté 90 000 euros, auxquels s'ajoutent 50 000 euros pour les droits d'utilisation. Au fil des remplacements de matériel, ces points s'afficheront aussi sur les caméras et les véhicules du groupe.

Voici par exemple à quoi ressemblera désormais l'annonce des programmes diffusés en prime time sur les chaînes du groupe :