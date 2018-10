Evasion fiscale, non-respect d'embargos... Un documentaire épingle les pratiques de BNP Paribas

Vous avez un compte chez BNP Paribas ? Allumez votre télévision. Jeudi 4 octobre à 23h35, France 3 diffuse le documentaire Paribas, dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne. Les journalistes Xavier Harel et Thomas Lafarge y retracent l'histoire de la célèbre banque française, entre influence politique, évasion fiscale et non-respect d'embargos internationaux. Une enquête réalisée en interviewant de nombreux anciens salariés de la banque et fruit de deux ans de travail.

"Notre idée directrice a surtout été de montrer qu’il n’existe aucun contre-pouvoir en face de cette banque, raconte Xavier Harel, dans un entretien à Télérama. Ou plutôt qu’elle les contrôle tous : la Banque de France et les établissements financiers en général, les médias, la classe politique… BNP Paribas a absolument tout verrouillé." Les auteurs espèrent que cette enquête, réalisée sans "aucune pression directe" de la part de BNP Paribas, pourra "relancer le débat autour de l’hyper pouvoir des banques".