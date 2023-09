Comment Stéphane Plaza, accusé de violences par plusieurs ex-compagnes, est devenu l'animateur incontournable de M6

En quinze ans, l'animateur vedette de la chaîne, largement mis en cause dans une enquête de Mediapart, a multiplié les émissions sur le thème de l'immobilier et développé un réseau d'agences détenu par le groupe M6.

"Entre les hommes et les femmes, c'est toujours un peu compliqué", confiait Stéphane Plaza à franceinfo en 2014. Près de dix ans plus tard, l'animateur de M6 est accusé de violences par trois anciennes compagnes dans une enquête publiée par Mediapart, jeudi 21 septembre. L'animateur est accusé, entre autres, d'avoir exercé "des manipulations, des pressions et des maltraitances" sur l'une d'entre elles et de lui avoir fracturé plusieurs doigts. Des accusations réfutées par l'animateur.

Une autre ex-partenaire, mère célibataire et ancienne participante à l'une de ses émissions, déclare avoir déposé une main courante en septembre 2022 après avoir subi des violences et menaces de mort. La troisième femme citée par Mediapart explique quant à elle avoir mis fin à leur relation après avoir été menacée par l'animateur alcoolisé lors d'un week-end à Vienne (Autriche), alors qu'elle venait de découvrir qu'il la trompait.

Le groupe M6 a réagi jeudi sur X (ex-Twitter) en déclarant avoir pris "acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées". En quinze ans, l'animateur vedette de la chaîne est devenu un pilier du groupe privé. Il y anime pas moins de cinq programmes et a développé un réseau d'agences immobilières à son nom, dont M6 a le contrôle.

"Il avait une bonne tête"

Stéphane Plaza apparaît pour la première fois sur M6 en 2005. À cette époque, la chaîne veut développer la "télé guide", qui aide le téléspectateur sur des "sujets concernants" comme l'amour, avec "L'Amour est dans le pré", racontait en 2012 la productrice Pascale Albertini à Libération dans un portrait consacré à l'animateur. Le thème de l'immobilier est inexploité et la productrice se met à la recherche de professionnels qui pourraient aider les futurs acheteurs à trouver le bien de leurs rêves.

"Nous recherchions des agents expérimentés", poursuit auprès du Parisien Pascale Albertini, en 2016. La production se rend dans un salon de l'immobilier dans lequel travaille Stéphane Plaza. "Il est arrivé en veste et tee-shirt, il avait une bonne tête et l'air marrant. En deux scènes, on a su que c'était lui", se souvient-elle. De son côté, l'intéressé voit dans le casting "un bon moyen de casser le cliché de l'agent escroc qui roule en BMW".

Lancée en 2006, "Recherche appartement ou maison" enregistre une moyenne de 3 millions de téléspectateurs en 2011, un succès dopé par la crise de l'immobilier de 2008, précise Libération. Face à cette réussite, M6 propose dès l'année suivante à Stéphane Plaza d'animer "Maison à vendre". L'animateur aide des particuliers à vendre leur maison en la rendant plus attractive. En 2016, les programmes affichaient respectivement 2,7 et 3,1 millions de téléspectateurs. "Une très bonne audience qui n'a jamais faibli", se félicitait M6 auprès du Parisien.

Emissions, magazine et théâtre sur M6

En 2015, le groupe creuse encore le filon de l'immobilier en lançant "Chasseurs d'appart" en access prime time (entre 18 heures et 21 heures), malgré la rude concurrence de Cyril Hanouna et "TPMP" sur C8. Pendant cinq jours, trois agents immobiliers proposent des biens à vendre à des particuliers et l'agent dont le bien est choisi remporte 1 000 à 3 000 euros de gain. "Les audiences sont là, les gens ont envie de le voir", assure M6 au Parisien.

En 2022, Stéphane Plaza se voit confier la présentation de "Tout changer ou déménager", où des familles doivent choisir entre aménager leur maison ou acheter un nouveau logement. En 2023, il lance "Nouvelle maison pour une nouvelle vie". Selon ses propres calculs, l'agent immobilier, omniprésent sur la chaîne, occupe désormais en moyenne "dix-huit heures par semaine à l'antenne", glisse-t-il en 2019 au Parisien.

L'animateur ne se limite pas au petit écran. En 2021, il lance son magazine dédié à l'immobilier et à la décoration, Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, publié par l'éditeur de magazines Prisma et M6 (mais arrêté depuis août 2022). L'agent immobilier est également acteur de théatre. A trois reprises, M6 diffuse en direct les pièces dans lesquelles il joue : A gauche en sortant de l'ascenseur en 2015 ou encore Un couple magique en 2023.

"L'animateur préféré des Français"

Au-delà de ses émissions, c'est le "style Plaza" qui explique son succès. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense de la décoration d'un logement ou à réprimander les vendeurs trop exigeants sur les prix. "Les gens acceptent tout de sa part, c'est impressionnant", souligne auprès du Parisien Karine Le Marchand, sa meilleure amie, autre animatrice vedette sur M6. "Il a ce don avec les gens, assure la productrice Pascale Albertini, toujours auprès du quotidien. Hors caméra, sur des tournages qui durent plusieurs jours, il lui arrive de dîner ou de boire un verre avec les participants à l'émission."

Sur les plateaux, Stéphane Plaza est décrit comme un farceur et gaffeur. Il se déguise en super-héros, en Tarzan, en danseuse étoile... "Une fois, la production voulait me faire porter un costume de steward, je suis arrivé en hôtesse de l'air, s'amuse-t-il auprès du Parisien. Dans une émission sur les conflits de voisinage, il a proposé à une septuagénaire un peu coincée de faire l'amour avec lui sur la pelouse", se souvient Karine Le Marchand auprès du quotidien. Ce style lui vaut d'être recruté par Laurent Ruquier pour participer aux "Grosses Têtes", sur RTL (groupe M6) en 2016.

En 2019, un sondage place Stéphane Plaza comme l'animateur préféré des Français. "C'est le plus beau cadeau que le public pouvait me faire", réagit-il. "J'ai toujours été un gros travailleur, droit dans mes bottes, je me sens validé." Une place qu'il occupera encore les années suivantes.

Signe que l'animateur compte et qu'il incarne une certaine idée de l'immobilier en France, le sondeur Jérôme Fourquet et le journaliste Jean-Laurent Cassely reprennent son nom dans leur ouvrage La France sous nos yeux (2021), qui décrit les mutations de la société française. Ils définissent le rêve du pavillon, avec son jardin, son barbecue, sa voiture, comme "l'idéal Plaza majoritaire", cite Le Monde.

Un réseau d'agences immobilières à son nom

Stéphane Plaza est aussi un homme d'affaires. En 2015, il lance un réseau d'agences immobilières à son nom. Le projet avait été initié en 2013, avec M6. "J'ai proposé à M6 d'ouvrir un réseau. Je savais que le groupe se diversifiait", raconte-t-il en 2019 à L'Express. L'animateur s'associe à deux anciens dirigeants du réseau concurrent Laforêt et le groupe M6 permet à la nouvelle entreprise d'obtenir une grande visibilité grâce à la publicité.

En 2020, le réseau comptait près de 550 agences en France et l'animateur ambitionnait d'en avoir plus de 800 à l’horizon 2025, cite le média spécialisé L'Agence. Aujourd'hui, il en compte plus de 660 et figure comme quatrième réseau de France en matière d’implantation. Le chiffre d’affaires de l'entreprise a été multiplié par huit en sept ans, rappelle Le Monde.

Selon les chiffres compilés par BFMTV, Stéphane Plaza Immobilier présentait un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros en 2020, avec un résultat net de presque 6 millions d'euros. Sur ce montant, Stéphane Plaza, qui détenait 25,5% du capital de l'entreprise, aurait touché plus de 1,5 million d'euros avant impôts et M6, plus de 3 millions d'euros. Un succès financier qui a convaincu le groupe audiovisuel de devenir actionnaire majoritaire de la société en 2022 (51% du capital).

Mais jusqu'où ira la relation entre l'animateur et M6 ? En 2019, Stéphane Plaza se disait "pacsé avec Nicolas de Tavernost", le patron de la chaîne. "Le jour où il partira, je réfléchirai", assurait-il au Parisien. "J’ai une fidélité incroyable envers cette chaîne, et je n'irai pas sur une autre", louait-il encore auprès de Télé-Loisirs. Son contrat avec M6 doit s'arrêter en 2028. "Ça sera le dernier", anticipait-il sur franceinfo en mai dernier.