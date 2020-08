VIDEO. "Une demi-douzaine" d'attentats ont été "déjoués" ces derniers mois, affirme le procureur de la République antiterroriste

"Il y a eu plusieurs attentats déjoués" ces derniers mois, "une demi-douzaine au moins, sur lesquels je préfère ne pas trop m'étendre", a déclaré lundi 31 août sur franceinfo Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste. "La plupart du temps nos actions sont discrètes. Je crois qu'une action antiterroriste réussie, c'est une action dont on ne parle pas", a-t-il expliqué.

La menace reste "très importante"

"Le niveau du risque terroriste est encore très important", en France a estimé Jean-François Ricard. "Il y a d'abord une menace exportée, c'est-à-dire la menace qui vient principalement de la zone irako-syrienne. Certes, elle a faibli avec l'effondrement militaire du groupe État islamique, mais celui-ci a encore des moyens colossaux pour agir", a-t-il jugé.

Nous savons qu'un certain nombre de ressortissants français sont encore en Syrie et peuvent agir et que d'autres ont passé la frontière entre la Syrie et la Turquie. Donc, cette première menace est toujours présente. Jean-François Ricard à franceinfo

"Il y a également d'autres ressortissants étrangers, qui sont des anciens de l'État islamique, qui ont pu passer les frontières et rejoindre le territoire français, poursuit Jean-François Ricard. La dernière menace que nous connaissons est la menace endogène, qu'on pourrait qualifier de menace inspirée par l'idéologie islamiste. Elle peut atteindre des individus tout à fait isolés, voire des individus qui présentent un certain déséquilibre mental. Il y a des cas d'individus très isolés qui, en contact avec des réseaux, avec des recruteurs, ont pu effectivement monter en puissance dans la radicalisation."

Le procureur du Parquet national antiterrorisme tente de "casser ces réseaux le plus en amont possible avant qu'ils ne frappent, car il est très difficile, une fois qu'ils sont constitués, de savoir quand ils vont frapper. Il faut agir vite et conformément au droit également", a conclu Jean-François Ricard.