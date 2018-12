Le jihadiste Peter Cherif déféré devant le parquet de Paris

Il était l'un des jihadistes les plus recherchés au monde. Peter Cherif, âgé de 36 ans, va purger sa peine de cinq ans prononcée en 2011. Il s'était alors évadé au dernier jour de son procès à Paris. Jugé pour avoir rejoint l'Irak et les rangs d'Al Quaida en 2004, puis la Syrie en 2007. L'homme maintient alors des contacts avec les frères Kouachi, qui font partie des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, notamment celui visant la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. Le jihadiste était un des amis proches des deux frères, Saïd et Cherif.

Placé en détention provisoire

Peter Cherif a été arrêté le 16 décembre dernier à Djibouti. Jeudi 27 décembre, le parquet ouvre en plus une information judiciaire pour association de malfaiteur terroriste criminel. En cause, cette fois, ses séjours au Yémen en 2011. Peter Cherif va être placé en détention provisoire.

