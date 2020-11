Australie : le Parlement va enquêter sur la prédominance de Rupert Murdoch dans les médias

La branche australienne de New Corps, détenue par le magnat de la presse, est la plus grande organisation médiatique du pays.

Le Parlement australien va ouvrir une enquête sur la propriété des médias, a annoncé un sénateur mercredi 11 novembre, après la signature par un demi-million de personnes d'une pétition (en anglais) contre la prépondérance de Rupert Murdoch dans ce secteur.

Cette pétition a été lancée sur internet le 12 octobre par l'ancien Premier ministre travailliste Kevin Rudd, qui est régulièrement la cible des journaux détenus par News Corp, le groupe de presse appartenant au magnat Rupert Murdoch. Le texte a recueilli un nombre record de signatures (plus de 500 000).

La branche australienne de New Corps, dont le siège social se trouve à New York, est la plus grande organisation médiatique du pays. Elle possède des journaux dans presque toutes les grandes villes ainsi que des réseaux de télévision par câble et des magazines.