Audiences radio : franceinfo devient la deuxième radio la plus écoutée en France

En cette rentrée, franceinfo devient la deuxième radio de France, selon les résultats Médiamétrie sur la période septembre-octobre 2024, dévoilé jeudi 14 novembre. Franceinfo, qui est désormais derrière France Inter et devant RTL, renforce sa place de référence d'info dans le paysage radio.

Avec 8,9% d'audience cumulée, soit 4 969 000 auditeurs chaque jour, une part d'audience à 4,7% et une durée d'écoute à 60 minutes, franceinfo débute sa saison sur une dynamique solide et prometteuse. Plus que jamais, franceinfo est la chaîne de l'info décryptée, du terrain, du terrain, du direct, pour embarquer nos auditeurs au cœur de l’événement, leur faire vivre et entendre les grandes actualités. De son côté, France Inter reste la première radio de France, avec 7,20 millions d'auditeurs chaque jour. RTL, qui était leader des audiences jusqu'en 2019, atteint 4,90 millions d'auditeurs.

📻Grâce à vous, franceinfo est désormais la 2e radio la plus écoutée de France !



Sur la période septembre – octobre 2024, vous êtes près de 5 millions à nous écouter chaque jour et plus de 2,6 millions pour la matinale, selon les résultats Médiamétrie d'audience de la radio.… pic.twitter.com/Ygh7dtXSyW — franceinfo (@franceinfo) November 14, 2024

La matinale "franceinfo matin", pilotée par Jérôme Chapuis et Salhia Brakhlia du lundi au jeudi et par Hadrien Bect le vendredi, rassemble 2 650 000 auditeurs quotidiens entre 7h et 10h. La marque franceinfo performe également sur les réseaux sociaux, avec le cap du million d'abonnés sur TikTok qui a été franchi en novembre.

Belles performances pour les radios du service public

France Bleu est en progression sur un an pour la première fois depuis six ans, avec 2 591 000 auditeurs quotidiens, soit 87 000 auditeurs en plus en un an. France Culture franchit pour la première fois le cap des deux millions d'auditeurs (2 111 000 auditeurs), un record historique.



France Musique enregistre également un record historique avec 1 263 000 auditeurs chaque jour, soit une progression de 206 000 auditeurs en un an. Fip compte 668 000 auditeurs chaque jour tandis que Mouv' est stable sur le volume d'écoutes avec 268 000 auditeurs chaque jour.