Après son déménagement, Europe 1 va vendre des milliers de vinyles

Cette vente exceptionnelle se déroulera le dimanche 31 mars à Drouot.

Avis aux amateurs de vinyles : Europe 1 va vendre aux enchères 3 500 disques vinyles issus de sa collection, à l'occasion de son récent déménagement. Cette vente exceptionnelle organisée par Art Richelieu se déroulera le dimanche 31 mars à Drouot, a annoncé la radio mardi. Avec 331 lots répartis en 19 catégories, représentant tous les genres (de la chanson française au reggae en passant par le jazz, le rock, la new wave, le rap…), il devrait y en avoir pour tous les goûts.

Des pépites, comme un 45 tours de Bruce Springsteen, Badlands, pressé à 500 exemplaires pour le marché français et estimé entre 700 et 1 200 euros, feront partie de cette vente, tout comme quelques objets souvenirs et collectors.

Selon la radio généraliste du groupe Lagardère, qui a quitté fin 2018 ses locaux de la rue François-1er, dans le "triangle d'or" parisien, pour s'installer rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement, le but de cette vente est de se séparer de "disques que la station n'utilise plus en raison de l'évolution technologique". Sa collection comprend en tout 70 000 disques.

Depuis 2015, Radio France a également organisé plusieurs ventes pour se séparer de disques vinyles. En janvier, le groupe de radio public a également cédé aux enchères des pianos et du matériel audio vintage, dans le cadre de la rénovation de certains studios.