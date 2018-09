Après ses propos contre les policiers, Yann Moix "regrette" ses mots "grossiers"

Les déclarations du chroniqueur et écrivain ont suscité plus de 2 000 plaintes de téléspectateurs auprès du CSA, mais aussi de syndicats de policiers et d'une association de femmes de policiers.

Yann Moix, écrivain et réalisateur, le 6 mars 2018 à Calais (Pas-de-Calais). (MAXPPP)