Médias : 67% des Français s'intéressent à l'actualité et suivent les informations, soit huit points de plus qu'en 2019, selon un sondage

Dans le baromètre 2020 sur la confiance des Français dans les médias, réalisé par Kantar-onepoint pour La Croix et publié mercredi 27 janvier, près de sept Français sur dix (67%) déclarent "porter un intérêt à l'actualité". Ce chiffre a progressé de 8 points par rapport à 2019 où la crise des "gilets jaunes" avait bien entamé la confiance des Français dans les médias.

Ce regain d'intérêt est pourtant à relativiser puisqu'en 2015, il y avait 76% des personnes interrogées dans le baromètre qui déclaraient suivre l'actualité avec intérêt. Par ailleurs, il n'y a que 51% des jeunes de 18 à 24 ans, soit un sur deux, qui déclarent suivre les informations dans la presse, à la radio, ou encore à la télé et sur internet.

La défiance vis-à-vis des journalistes reste élevée

S'agissant de la crédibilité, la radio comme chaque année demeure le média qui garde la confiance des Français interrogés : ils sont 52% à lui faire confiance. Un chiffre en hausse de deux points. Viennent ensuite la presse papier (48%), en hausse également de deux points, la télévision (42%), en hausse de deux points, et enfin internet (28%), avec une hausse de 5 points par rapport à 2019.

Si la radio garde la confiance des personnes interrogées, le média arrive en troisième position concernant l'accès à l'information (14%), derrière internet (34%) et la télévision qui arrive en tête avec 46% des sondés qui s'informent en la regardant.

Un point important de ce baromètre concerne l'indépendance des journalistes : les chiffres montrent que la défiance du public vis-à-vis de la profession reste élevée. Les personnes interrogées sont 63% à penser que les journalistes ne résistent pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir. Aussi, 59% estiment qu'ils ne résistent pas non plus aux pressions de l'argent. Il y a tout de même un léger motif de satisfaction par rapport à 2019 où 68% des personnes sondées pensaient que les journalistes n'étaient pas indépendants des partis politiques et du pouvoir contre 63% en 2020, un gain de 5 points.

Les médias ont trop parlé du Covid-19

Par ailleurs, 74% des personnes interrogées estiment que les médias ont "trop parlé" de l'épidémie de coronavirus, 45% le pensent pour ce qui est de l'élection présidentielle américaine et de la victoire de Joe Biden. Les Français sont 34% à le penser concernant le renoncement du prince Harry et de Meghan Markle à leurs titres royaux.

Concernant la crise du coronavirus, 73% des personnes interrogées estiment que les médias "ont donné trop de place à des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet", contre seulement 22%. La majorité d'entre elles, 66%, pense que les événements ont été dramatisés dans les médias, et dans le même temps, 64% des Français qui trouvent que les médias leur "ont permis de bien comprendre ce qu'il se passait".

Les médias sont tout de même jugés utiles car 90% des sondés disent qu'ils ont bien été informés notamment sur "l'application des gestes barrières et le port du masque". Concernant le traitement global de l'épidémie, les Français sont très partagés : ils sont 44% à penser que le sujet a été bien traité et 43% à penser le contraire.

Parmi les sujets dont les médias n'ont pas assez parlé selon les personnes interrogées, on retrouve la Conférence citoyenne pour le climat, selon 48% d'entre elles, les révélations d'abus sexuels dans le monde sportif pour 44%, et 32 % pour la démocratie en Biélorussie.

Méthodologie : échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. Interviews réalisées en face à face au domicile des personnes, le 7 et le 11 janvier.