Maisons Phénix en liquidation : "On ne sait pas où on va", s'inquiètent les clients dans l'attente de la livraison de leur maison

Cela fait près de trois mois que Tanguy Pitavet et sa femme enceinte, auraient dû avoir les clés de leur première maison Phénix, dans le Nord de la France. Mais le chantier est à l'arrêt et la situation de plus en plus difficile à tenir. Cela provoque "beaucoup d'angoisse", explique Tanguy Pitavet.

Une audience est prévue mardi 5 juillet au tribunal de Nanterre, une semaine après la liquidation judiciaire de Geoxia, groupe propriétaire du constructeur des maisons Phénix, symbole de l'accession de masse à la maison individuelle. Une poursuite d'activité pendant trois mois est envisagée pour permettre de produire les pièces manquantes sur les derniers chantiers en cours.

"C'est une grande contrainte financière"

Les assureurs devraient prendre le relais pour finir les maisons en cours de construction et verser des pénalités de retard. Mais les clients concernés sont quand même inquiets. "C'est aussi une grande contrainte financière, en plus de l'effet sur le moral", poursuit Tanguy Pitavet. "On paye un loyer pendant la construction avec tout ce qui a été débloqué, en plus de notre loyer actuel." Le couple espère maintenant que le chantier ne traîne pas trop longtemps.

"On souhaite que les assurances prennent la relève pour les travaux qui doivent reprendre. On souhaite une livraison la plus rapide possible, sachant qu'elle était prévue pour avril." Tanguy Pitavet, propriétaire d'une maison Phénix à franceinfo

Henri-Alexis Douce a investi dans une maison Phénix également dans le Nord. Elle aurait dû être livrée il y a deux ans maintenant. Les retards se sont accumulés, et il regrette de ne pas être tenu au courant. "C'est l'incertitude, commente-t-il, On ne sait pas où va... On sait qu'on a un garant mais on n'a aucun contact et pas vraiment d'information. C'est l'attente, l'attente et l'attente."

"Ça me paraissait une entreprise fiable"

Avec sa femme et ses trois enfants, ils patientent dans une location. Ils avaient pourtant choisit cette entreprise pour sa bonne réputation. "Ça me paraissait une entreprise fiable. Avec elle, on pensait être à l'abri de ce risque là justement", regrette-t-il.

Henri-Alexis Douce n'est pas seul dans cette situation et il communique avec d'autres clients sur des groupes Facebook, mais aussi avec ses voisins. "Sur le lotissement où on fait bâtir, nous sommes quand même quatre propriétaires dans une situation à peu près aussi complexe, indique Henri-Alexis Douce. Déjà sur le lotissement on est moins seuls et sur les groupes on s'entraide." Sur les réseaux sociaux, ils échangent des informations sur la procédure en cours. Ils sont aussi nombreux à se tourner vers des associations d'aide aux constructeurs individuels pour faire avancer leurs chantier et s'installer enfin chez eux.