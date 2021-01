Grâce au télétravail et à l'école à distance, l'entreprise de matériel informatique Logitech a triplé son bénéfice trimestriel

La crise sanitaire peut aussi avoir des conséquences positives sur l'économie. C'est le cas notamment pour le groupe suisse Logitech, spécialisé dans les accessoires informatiques et de jeux vidéos, qui a plus que triplé son bénéfice trimestriel avec le télétravail et l'école à distance. Ces derniers ont dopé la demande de webcams et d'accessoires pour tablettes, a annoncé le groupe mardi 19 janvier dans un communiqué.

Les chiffres sont pour le moins éloquents. Pour le troisième trimestre de son exercice 2020-2021, clos au 31 décembre, le bénéfice net de Logitech a grimpé à 315,8 millions d'euros, contre 97 millions d'euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a quant à lui bondi de 85% sur un an pour atteindre 1,3 milliard d'euros, dépassant nettement les prévisions.

Logitech avait déjà vu ses ventes exploser au premier semestre face à l'envolée de la demande pour les webcams, produits de vidéoconférence et accessoires de jeux avec le premier confinement. Sur le trimestre écoulé, qui englobe les fêtes de fin d'année, les ventes de webcams ont encore quadruplé pour se monter à 109 millions d'euros tandis que les ventes de produits de vidéoconférence ont triplé à 242 millions d'euros.