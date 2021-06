Electricité : "Non, il n'y aura pas d'augmentation" des factures à cause du compteur Linky, assure Olivia Grégoire

Mauvaise nouvelle du côté du secteur de l'énergie : les utilisateurs du compteur Linky pourraient avoir à le rembourser dès l'an prochain. Quelque 28 millions de ces compteurs, gérés par la société Enedis, ont déjà été installés en France, qui a commencé à développer ce réseau en 2015. La facture pourrait s'élever à 15 euros par an, selon Anne-Sophie Dessillons, directrice adjointe des réseaux à la Commission de régulation de l’énergie, dans Le Parisien. "Non, il n'y aura pas d'augmentation", mais "une baisse liée à ce que recherche votre compteur Linky, c'est-à-dire piloter votre consommation", a assuré, mardi 1er juin dans "Votre instant politique" sur franceinfo, Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire.

"Cette baisse de la consommation estimée, c'est 10% de votre factuelle annuelle", a affirmé l'ancienne députée LREM de Paris, pour qui il est possible de "faire plus". "Moi par exemple, à Paris, c'est entre 30 et 50 euros de dépense mensuelle. Si on calcule sur l'année, ça me fait 600 euros d'électricité. Avec Linky, j'économise 60 euros (…) Vous ne verrez pas à sec 15 euros de plus sur votre facture annuelle", a-t-elle conclu.