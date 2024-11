Les parfums dupes, une pratique légale mais controversée

Les parfums de luxe doivent faire face à des imitations de marque qui en font des alternatives à la ressemblance frappante, avec des prix défiant toute concurrence. Enquête sur ces dupes.

Sentir le luxe sans dépenser des dizaines voire centaines d’euros. Pour permettre au plus grand nombre de porter les fragrances les plus chics, certaines enseignes de discount ont créé des imitations des senteurs les plus célèbres. Ces dupes reproduisent à la quasi-perfection les notes florales des plus grandes marques et ils sont 10 à 15 fois moins chers que les originaux.



Bien que la pratique ne soit pas interdite, Corinne Champagner-Katz, avocate spécialiste de la propriété intellectuelle, s’en indigne. "Le parallélisme est malhonnête, illégal et correspondrait très bien à un pillage de valeur économique", dit-elle.

La cosmétique non épargnée



Le maquillage et les produits de soin sont également touchés par cette pratique. Mais les acheter à moindre coût est sans danger selon la biologiste Christine Lafforgue. "S’il y a la liste d’ingrédients, ça veut dire qu'il y a eu un dossier déposé à l’Europe pour ce produit", fait savoir la spécialiste des produits cosmétiques.

