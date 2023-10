Les inégalités salariales femmes-hommes débutent dès l'argent de poche

Selon une étude menée par l'institut CSA pour le magazine "Julie", la moitié des enfants de 10 - 15 ans reçoivent un peu d'argent de la part de leurs parents. Sauf que les filles reçoivent moins que les garçons.

Temps de lecture : 1 min

"Dis-moi combien tu reçois d'argent de poche, je te dirai qui tu es" pourrait être l'enseignement d'une étude réalisée sur 804 adolescents français. Selon ce sondage mené par l'institut CSA pour le magazine Julie et pour le média ViveS, si la moitié des enfants de 10 - 15 ans reçoivent un peu d'argent de la part de leurs parents, les filles en perçoivent toutefois moins que les garçons : c'est 38 euros en moyenne pour les jeunes filles, soit six euros de moins que les garçons.

Autre différence notable, elles y ont accès aussi plus tard : près de la moitié des garçons de 10-12 ans reçoivent de l'argent de poche contre 40% des filles du même âge. Enfin, il est à noter l’importance de l’épargne que semblent comprendre très tôt les enfants, filles comme garçons. Plus de la moitié des ados de 10-15 ans mettent leur argent de poche de côté en prévision d’un achat onéreux ou pour l’avenir.

Schéma genré

Dans la plupart des familles, cet argent est donné en contrepartie d'une corvée. Mais, là encore, l'étude pointe des différences de traitement. Les parents demandent ainsi plus souvent aux filles de ranger leur chambre et aux garçons de tondre la pelouse ou laver la voiture. Enfin, les filles et les garçons ne font pas le même usage de leur tirelire : les trois premiers postes de dépenses chez les garçons sont les jeux vidéo, la musique et les produits high-tech, tandis que les filles achètent surtout des vêtements, du maquillage. Et c'est un point important : elles font des cadeaux à leurs proches.

Un schéma genré qui se poursuit avec l'âge, précise l'étude : en effet, les tâches de soin sont majoritairement assumées par les femmes et non-rémunérées. Elles représentent, selon l'Insee, l'équivalent d'un tiers du PIB.

Enquête réalisée sur un panel en ligne par l’institut CSA du 12 au 21 juin 2023 sur une échantillon représentatif de 804 parents totalisant 1101 adolescents âgés de 10 à 15 ans.