Les fruits hors saison bientôt bannis des étals de la grande distribution ?

Une grande enseigne a décidé d’arrêter l'approvisionnement de ses magasins en cerises et fraises en décembre et en janvier. Elle espère ainsi inciter les Français à ne plus acheter de fruits hors saison.

Manger des fraises et des cerises en plein hiver est un petit plaisir que certains ne se refusent pas. Mais il n’est pas sans conséquence. Consommer des fruits et des légumes quand ce n’est pas la saison a un prix pour la planète et pour la santé. Produire des fruits hors saison dans notre pays signifie les cultiver dans des serres extrêmement chauffées, utiliser des pesticides et des engrais.

“Les navires de transport sont parmi les plus gros pollueurs”

Plus largement, importer des fruits de pays lointains participe au rejet de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. “Le bilan carbone, en les important du bout du monde, est dramatique. On sait que les navires de transport avec les conteneurs sont parmi les plus gros pollueurs”, commente Pierre Besomi, rédacteur en chef du journal Froid News.

