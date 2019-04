Les Français vont gagner en moyenne 850 euros de pouvoir d'achat en 2019

Selon des chiffres de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) rendus publics mardi, il s'agirait de la hausse la plus élevée depuis 2007.

Certains ménages gagneront davantage, mais d'autres moins. Selon les chiffres de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les ménages français vont voir leur pouvoir d'achat grimper de 2,5% en 2019, ce qui correspond à une hausse moyenne de 850 euros.

Sur cette somme, 440 euros proviendraient des décisions récentes du gouvernement à la suite du mouvement des "gilets jaunes", comme la revalorisation accélérée de la prime d'activité, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires ou la baisse de la CSG pour certains retraités. Selon l'OFCE, cette augmentation alliée à un ralentissement de l'inflation conduira à une hausse "significative" du salaire réel (+1,5%) cette année, après une hausse de 0,3% l'an passé.

Cependant, cette hausse de 850 euros est à prendre avec précaution. Certains ménages gagneront en effet beaucoup plus et d'autres moins, précise le HuffPost. La hausse attendue du pouvoir d'achat correspond à la plus forte augmentation depuis 2007, période de forte croissance et de mise en place de la loi TEPA sous Nicolas Sarkozy. Cette loi avait permis l'allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires.