Les Français passent plus de deux heures à table par jour, un record dans l'OCDE

L'OCDE a publié des données sur les habitudes des habitants des pays qui la consituent.

Vous avez sans doute expérimenté ces repas de famille interminables, qui se finissent à 17 heures ? Et bien cela semble être une spécialité française. Selon des données publiées le 5 mars par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Français passent environ 2h13 à table par jour. Un résultat qui place l'hexagone devant l'Italie, la Grèce, l'Espagne et tous les pays de l'OCDE. La moyenne générale est d'environ 1h31 par jour.

L'OCDE a publié des données sur le temps passé à table, le 5 mars 2018. (OCDE)

En comparaison, les plus rapides mangeurs sont les Américains, qui ne mangent et boivent que pendant une heure et deux minutes par jour. Autre enseignement de ces données : les femmes "passent généralement moins de temps à table que leurs compatriotes masculins", note BFMTV. Le site de la chaîne d'information relève treize minutes de différence en Grèce et huit minutes en Chine.