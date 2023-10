Les cartes des restaurants devront signaler les plats qui ne sont pas "faits maison" d'ici 2025

Pour l'heure, la mention de ce label, qui existe depuis 2014, est "facultative" et reste "peu utilisée", avance la ministre Olivia Grégoire.

Temps de lecture : 1 min

Bientôt du changement sur les menus des restaurants. La ministre déléguée aux PME et au Commerce souhaite qu'au plus tard en 2025 tout plat non "fait maison" soit signalé sur les cartes des 175 000 restaurants de France, a-t-elle annoncé dans un entretien paru dimanche 22 octobre dans La Tribune dimanche. "Nous y travaillons depuis plusieurs mois. Nous devions agir. Car la mention – facultative – sur les cartes du 'fait maison', un label créé en 2014, est compliquée et reste de ce fait peu utilisée", concède Olivia Grégoire.

Le gouvernement souhaite apporter "davantage de transparence, aux clients du quotidien comme aux touristes". "C'est aussi bon pour le moral des restaurateurs qui se donnent du mal pour offrir des plats maison à leurs clients", défend Olivia Grégoire. Des concertations devront être menées avec les organismes représentatifs du secteur.

La mention "fait maison" est accompagnée d'un logo composé d'une casserole sur lequel est posé un toit de maison. Ce label, qui permet d'identifier les plats élaborés sur place à partir de produits crus, avait fait l'objet de longs débats, notamment dans la profession, sur la définition exacte d'un "produit brut". Les produits surgelés avaient finalement été inclus, à l'exception des frites surgelées. Le président de l'association française des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine, estime sur franceinfo que seuls 7 000 restaurants proposent "une cuisine totalement faite maison".