E. Tixier, B. Six, C. Rigeade, J. Boulesteix, T. Breton, G. Beaufils, L. Beneyton

Les assurances auto et habitation plus chères en 2025

Les tarifs des assurances auto et habitation vont flamber en 2025. Les premières factures tombent en cette fin novembre, et elles sont accueillies avec amertume par les clients. Comment expliquer de telles hausses ?

Pour se loger ou circuler, l'assurance auto et l'assurance habitation coûteront plus cher l'an prochain. Luis Miguel Gois Da Costa, peintre en bâtiment, a reçu son échéancier. Il devra cotiser 30 euros de plus en 2025 pour son assurance habitation, soit 10% de plus qu'à l'heure actuelle. "Je passe en TTC à 321 euros, alors qu'avant j'étais à moins de 300 euros", déplore-t-il, ajoutant qu'il ne "comprend pas pourquoi une telle augmentation".

Les risques climatiques pèsent dans la balance

Un retraité tombe lui aussi des nues après avoir reçu la facture de son assurance automobile. Il conduit peu, n'a eu aucun sinistre cette année, et paiera pourtant 15% plus cher l'an prochain. Les assurés n'échapperont pas à la hausse des cotisations, avec en moyenne, +4% à 6% pour les assurances auto, et +10% à 12% pour les assurances habitation. Des hausses qui s'expliquent, selon les assureurs, par les récentes intempéries liées à la sécheresse ou aux inondations. Mais aussi par l'augmentation du coût des pièces détachées pour les voitures.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.