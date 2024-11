Le groupe informatique Atos entre en négociations exclusives avec l'Etat en vue de lui céder des activités stratégiques

Longtemps fleuron de la technologie, Atos compte sur la réalisation de son plan de restructuration entre novembre et décembre, voire janvier 2025, pour redresser la barre et se désendetter.

Un tournant pour Atos ? Le groupe informatique, en pleine restructuration financière, est entré en négociations exclusives avec l'Etat en vue de lui céder les activités stratégiques de sa branche "Advanced Computing", qui comprennent notamment des supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire. L'opération envisagée, qui concerne également des serveurs participant aux activités d'intelligence artificielle, porte sur la totalité de cette branche, pour une valeur d'entreprise comprise entre 500 et 625 millions d'euros, précise un communiqué lundi 25 novembre.

L'offre de l'Etat français prévoit que les discussions aient lieu jusqu'au 31 mai 2025 au plus tard pour "Advanced Computing", qui regroupe quelque 2 500 salariés et a généré un chiffre d'affaires de 570 millions d'euros en 2023. "L'ouverture des discussions exclusives entre l'État et Atos constitue une première étape cruciale, non seulement pour le redressement et la restructuration du groupe mais aussi pour la sécurisation de l'activité stratégique des supercalculateurs", a réagi le ministre de l'Economie, Antoine Armand, dans un communiqué séparé.

En cas de conclusion positive des négociations exclusives annoncées lundi, il est prévu que le groupe informatique reçoive un premier versement de 150 millions d'euros à la signature de l'accord et qu'un processus de "cession organisée" ait lieu pour les activités "Cybersecurity Products et Mission Critical Systems". Atos, en pleine déconfiture depuis plusieurs années, avait reçu une bouffée d'oxygène fin octobre, avec la validation par le tribunal de commerce de son plan de sauvegarde accélérée. Ce plan prévoit un allègement de la dette de 3 milliards d'euros. Il est censé être mis en œuvre d'ici janvier 2025 au plus tard.