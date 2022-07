Le groupe Casino va remplacer toutes les enseignes "Géant Casino" par "Casino #hyperFrais"

Le groupe Casino va remplacer l'ensemble des enseignes de ses hypermarchés "Géant Casino" par une nouvelle enseigne, "Casino #hyperFrais", "d'ici la fin du premier trimestre 2023", tournant ainsi la page de "cinq décennies" sous enseigne Géant, selon un communiqué publié jeudi 28 juillet.

Casino, qui a publié ses résultats plus tôt mercredi, a testé ce changement d'enseigne dans quatre hypermarchés, à Amiens (Somme), Angers (Maine-et-Loire), Nîmes (Gard) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), et prévoit de généraliser ce changement "sur l'ensemble du parc hypermarchés".

Une soixantaine de magasins concernés

D'ici à la fin septembre, quinze autres magasins doivent changer d'enseigne, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Albertville (Savoie), Annonay (Ardèche), Besançon (Doubs), Brest (Finistère), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Istres (Bouches-du-Rhône), Lons-le-Saunier (Jura), Montpellier Celleneuve (Hérault), Pessac (Gironde), Quimper (Finistère), Saint-André-de-Cubzac (Gironde), Saint-Etienne Monthieu (Loire), Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), Toulouse Fenouillet (Haute-Garonne).

"La totalité des 61 magasins basculera sous cette nouvelle identité d'ici la fin du premier trimestre 2023, tournant ainsi la page de cinq décennies avec l'enseigne 'Géant Casino'", annoncent les enseignes Casino France dans un communiqué.