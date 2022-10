Le fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, est mort à l'âge de 78 ans

La direction de la firme a fait part de sa "tristesse" et de sa "gratitude pour ce qu'il a accompli". Le fondateur de l'entreprise de boissons énergisantes Red Bull, le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, est mort à l'âge de 78 ans, a annoncé l'entreprise, samedi 22 octobre. "Dietrich Mateschitz est décédé aujourd'hui", a écrit la direction dans un courriel adressé samedi aux employés. Selon l'agence autrichienne APA, il est mort des suites d'un cancer.

Né le 20 mai 1944, Dietrich Mateschitz avait créé Red Bull en 1984, après avoir découvert le breuvage au bar d'un hôtel à Hong Kong. Impressionné par la capacité apparente de la boisson à l'aider à surmonter son décalage horaire, Mateschitz avait décidé de s'associer à l'homme d'affaires thaïlandais Chaleo Yoovidhya, qui a développé la boisson, pour fonder Red Bull.

Aujourd'hui, Red Bull emploie plus de 13 000 personnes dans 172 pays, avec un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros, et vend près de 10 milliards de canettes par an. Dietrich Mateschitz était considéré en 2022 comme la première fortune d'Autriche, estimée à 27,4 milliards d'euros, selon le magazine Forbes.

Un partenaire du sport mondial

L'entrepreneur avait misé sur le sponsoring sportif, pour ne pas dépendre uniquement des revenus générés par sa boisson énergisante et pour lui offrir une exposition sans équivalent. En trente ans, la firme, qui a assis sa politique de sponsoring avec les sports extrêmes, est devenue un partenaire essentiel du sport mondial.

Red Bull s'est également engagé dans deux disciplines phares du sport mondial, la Formule 1 et le football. L'entreprise sponsorise aussi les sportifs eux-mêmes, toutes disciplines confondues. Parmi eux, le célèbre footballeur brésilien Neymar, que Red Bull met en scène régulièrement à travers des mini-séries.