"Le déchet pourrait être l'or de demain" : comment les marques, dont Decathlon, cherchent à développer des baskets recyclables

"Recherche testeurs chaussant du 43". C'est le message que Decathlon commence à diffuser. L'enseigne a besoin de volontaires pour marcher, courir, vivre des journées classiques pendant plusieurs semaines, avec aux pieds des chaussures pas comme les autres, 100% recyclables, avant de les rapporter. Les recherches ont commencé il y a quatre ans, avec plus de 600 prototypes de baskets à base de toutes sortes de matériaux : silicone, sciure de bois, textile, pneus, même des plots de foot. Mais cela ne fonctionnait pas car la chaussure était trop vite usée, trop raide et pas assez adhérente. Et puis un jour, victoire.

La matière idéale a enfin été trouvée pour obtenir une semelle résistante et souple à la fois, et surtout recyclable à l'infini. Une avancée permise grâce au plastique des poches pour boire, une matière bleue transparente que les marathoniens portent sur le dos : il s'agit de TPU, du polyuréthane thermoplastique. On peut en faire des baskets, des semelles et dessus tricoté. Le tout est assemblé juste en chauffant à haute température.

Une chaussure faite d'une seule matière

C'est ce que Decathlon veut tester grandeur nature. L'idée est de ne plus générer de déchets du tout, d'où une chaussure constituée d'une seule matière, sans colle, pour pouvoir tout broyer et refaire à l'infini une basket. Elle sera peut-être en vente l'an prochain aux alentours de 120 euros.

"On a une conviction : le déchet pourrait être l'or de demain, parce que le déchet aujourd'hui est peu ou pas du tout utilisé dans l'industrie, quelle qu'elle soit, explique Anthony Lahutte, chef de produit chez Decathlon, présent depuis le début dans l'équipe de recherche. L'idée est de se demander comment concevoir une chaussure avec une part de déchets très importante. Et puis lorsque la chaussure est créée, vendue et utilisée, comment on la récupère, et comment on en refait un déchet utilisable pour nos propres produits chaussants ou peut-être d'autres."

Seuls 2% des plastiques recyclés

Cela fait déjà des années que des baskets éco-conçues existent. Les projets se multiplient chez les autres marques : Nike promet une chaussure démontable, Adidas une autre 100% recyclable, une semelle compostable chez Puma et même vegan chez Veja. Les baskets sont aussi fabriquées à partir de bouteilles recyclées chez le français Ector, en laine ou en chanvre chez Ubac ou encore réparables chez Sessile.

Mais l'immense majorité des baskets sont encore faites de plus de 20 composants, avec au moins dix plastiques différents. Ces chaussures, dont 25 milliards de paires se vendent chaque année dans le monde, ne sont recyclées qu'à hauteur de 2% des plastiques qu'elles contiennent. Les recherches pour éviter cette pollution sont largement justifiées, d'autant que le marché est juteux : les ventes de sneakers vont probablement dépasser les 85 milliards d'euros cette année.