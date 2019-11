La vente de contrats d'assurance par téléphone bientôt interdite dès le premier appel, une "première étape", selon UFC-Que Choisir

La mesure s'appliquera au 1er juillet 2020.

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a décidé mardi 19 novembre, d'interdire la vente de contrats d'assurance par téléphone dès le premier appel, une mesure qui sera appliquée le 1er juillet 2020. "C'est une première étape contre le harcèlement par téléphone", a réagi mercredi sur franceinfo Matthieu Robin, chargé de mission secteur financier chez UFC-Que Choisir. En pratique, si le client potentiel n'est pas intéressé, le démarcheur devra raccrocher et ne plus rappeler. Si au contraire, le consommateur est intéressé, le démarcheur devra envoyer des documents pré-contractuels puis laisser 24 heures de réflexion.

Les personnes âgées principales victimes

"C'est une première victoire vers un peu moins d'harcèlement téléphonique notamment, poursuit Matthieu Robin. Mais à ce stade ça reste quand même insuffisant dans la mesure où l'on souhaite vraiment que les consommateurs qui ne veulent pas être démarchés, harcelés, ne le soient pas définitivement."

La vente de contrats d'assurance par téléphone est le principal problème relevé par les consommateurs affirme Matthieu Robin. "C'est vraiment quelque chose qui revient particulièrement dans les litiges : c'est simplement 25% des contrats sur l'assurance santé, alors que c'est 72% des réclamations. Les victimes sont des personnes isolées, âgées."

On avait des démarcheurs qui souscrivaient des contrats en cinq minutes. Les abus étaient très fréquents, on avait de très nombreuses victimes.Matthieu Robinà franceinfo

Le client devra désormais signer le contrat en main propre. "C'est vraiment important, légitime pour les consommateurs que la signature par écrit qui est par nature la plus standard et en adéquation avec un consentement éclairé, soit généralisée", poursuit le chargé de mission secteur financier chez UFC-Que Choisir.

Matthieu Robin et UFC-Que Choisir espèrent aller plus loin dans la lutte contre le démarchage téléphonique : "On veut effectivement que les consommateurs qui souhaitent être démarchés aient à le dire. Et que ce soit simplement ces personnes-là qui soient démarchées. On souhaite également que le démarchage pour les contrats d'assurance soient totalement interdits dans la mesure où ce sont des contrats extrêmement complexes." Le démarchage téléphonique concerne 56 000 emplois directs d'après le syndicat professionnel des centres de contact (SP2C).