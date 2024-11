La Vache qui rit, le Kiri et le Boursin bientôt entourés de papier recyclé

Le groupe de fromagerie Bel va recourir aux emballages recyclables, afin de mettre fin au papier aluminium. Une initiative qui ne demeure pas sans enjeux.

C’est la fin de toute une époque. Les fromages du groupe Bel se voudront plus durables prochainement. La Vache qui rit, Kiri et le Boursin vont progressivement se débarrasser de l'emballage en aluminium pour se mettre au papier recyclable. L’objectif est de répondre aux engagements de la France en matière d’environnement et de se débarrasser des emballages non recyclables d’ici 2030.

Un défi de créativité

Pour autant, ce changement pourrait constituer un défi pour le groupe Bel qui doit faire appel à l’innovation. "Ce n'est pas gagné d’avance, il va falloir être créatif pour que le consommateur ne perd e pas ses repères. On a souvent des achats dits d’habitude, sur lesquels on ne réinvestit pas et qu'on ne requestionne pas à chaque fois qu'on fait l’achat", explique Pierre-Louis Desprez, consultant innovation chez Koos. Par ailleurs, les tests devraient commencer l’an prochain avant de lancer le Kiri papier d’ici 2026 ou 2027.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.