La France redevient championne du monde de boulangerie après seize ans de disette

Cocorico ! La France est redevenue championne du monde de boulangerie, lundi 22 janvier 2024, après seize ans sans titre. Franck Fortier, Fabien Nolay et Xavier Sacriste ont ramené la coupe à la maison lors de la 12e édition de la Coupe du monde de la boulangerie, organisée lors du Salon Europain du 21 au 24 janvier à Paris. La Corée du Sud et Japon sont arrivés respectivement deuxième et troisième.

"Quelle fierté de voir ce savoir-faire, emblème de notre vie quotidienne, sur le toit du monde. Bravo à notre équipe de France pour cette victoire de prestige et bien croustillante", a salué Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, sur le réseau social X (ex-Twitter).

La compétition, qui a lieu tous les deux ans, rassemble dix équipes internationales, composées de trois compétiteurs chacune. Elles s'affrontent lors de quatre épreuves : baguette et pain du monde, viennoiserie, restauration boulangère et pièce artistique. Un jury professionnel évalue le savoir-faire technique des boulangers, mais également leur maîtrise artistique. Une pièce représentant un escrimeur à six mois des Jeux olympiques de Paris semble avoir impressionné le jury.