La Banque centrale européenne ralentit les hausses de ses taux directeurs mais reste ferme contre l'inflation

La politique monétaire européenne reste guidée par la lutte contre l'inflation. La Banque centrale européenne (BCE) a ralenti, jeudi 4 mai, le rythme de ses hausses de taux mais maintiendra une politique monétaire restrictive aussi longtemps que nécessaire pour combattre une inflation toujours "trop élevée". Les principaux taux directeurs ont été relevés de 0,25 point, la septième hausse depuis juillet 2022 et le début de la campagne de resserrement monétaire sans précédent en zone euro.

S'il s'agit du geste le plus modéré de la BCE depuis qu'elle a commencé son tour de vis, il ne faut pas en déduire que les gardiens de l'euro baissent la garde, a prévenu Christine Lagarde, la présidente de l'institution. "Nous ne faisons pas de pause" dans la lutte contre l'inflation, a-t-elle assuré en conférence de presse.

Objectif : freiner les prêts

L'inflation en avril a navigué en zone euro encore bien au-dessus de l'objectif de 2%, regagnant 0,1 point de pourcentage, à 7,0%, après des mois de ralentissement, ont relevé les gardiens de l'euro. Un ralentissement significatif n'est pas attendu à court terme, d'autant que "les pressions salariales se sont encore renforcées, les salariés récupérant une partie du pouvoir d'achat qu'ils ont perdu en raison de l'inflation élevée", a noté Christine Lagarde.

En renchérissant le crédit, la BCE veut freiner la demande de prêts immobiliers, à la consommation ou pour les investissements des entreprises et ainsi faire ralentir la hausse des prix. Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4%, au plus haut depuis octobre 2008.