Des magasins Galeries Lafayette détenus par l'homme d'affaires Michel Ohayon mis sous sauvegarde

Les salariés s'étaient dits "inquiets" quelques jours plus tôt. Des magasins Galeries Lafayette en région, contrôlés par l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, ont été mis sous sauvegarde, a annoncé son service communication, vendredi 17 février.

"Nous allons placer les Galeries Lafayette en redressement judiciaire pour les protéger de toute attaque", avait annoncé Michel Ohayon dans une interview au journal Sud Ouest (éditions abonnés), vendredi 17 février. "Leur situation est saine", a assuré l'entrepreneur, dont l'empire commercial est en pleine tourmente, avec la liquidation de l'enseigne Camaïeu et le placement en redressement judiciaire du groupe Go Sport. Son service communication, joint par franceinfo, a précisé qu'il s'agissait d'une mise sous sauvegarde.

Hermione Retail, la société regroupant les Galeries Lafayette qui sont détenues par Michel Ohayon, détient une grosse vingtaine de magasins Galeries Lafayette, à Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon. Mardi, des débrayages avaient été observés par des salariés parmi cette vingtaine de grands magasins Galeries Lafayette, qui emploient environ 750 personnes.

La principale holding de Michel Ohayon en redressement judiciaire

Cette semaine, le tribunal de commerce de Bordeaux a déjà placé en redressement judiciaire, à sa demande, la principale holding de Michel Ohayon, la Financière immobilière bordelaise (FIB). Le placement en redressement judiciaire de la FIB doit permettre "de poursuivre l'activité" et "préparer les meilleures conditions de remboursement des créanciers et entreprises", a défendu Michel Ohayon, dont la stratégie vise à "réduire le périmètre de la société", en cédant des actifs, pour permettre "un très fort désendettement".

Interrogé sur l'avenir de Go Sport, Michel Ohayon s'est en revanche montré pessimiste sur l'issue de la procédure de redressement judiciaire, estimant que l'enseigne serait "vendue avant". "Alors que la société allait en 2023 faire ses premiers bénéfices en 17 ans, les salariés n'ont pas fait confiance aux dirigeants et ont demandé que l'entreprise soit placée sous protection du tribunal", a déploré l'homme d'affaires. Pour ce dernier, cela "va provoquer de la casse sociale et entraîner dans le même mouvement Gap" alors qu'"une mise en sauvegarde aurait suffi".