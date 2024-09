L'État ampute de 50 millions d'euros le budget de La Poste : "Ce n'est pas une bonne nouvelle", dénonce le président de l’Observatoire national de la présence postale

"Ce n'est pas une bonne nouvelle car c'est sur le budget de 2024", dénonce vendredi 27 septembre sur franceinfo, Stephane Travert, député Renaissance de la manche, ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et président de l’Observatoire national de la présence postale, alors que l'Etat va amputer de 50 millions d'euros le budget de La Poste pour 2024. "Il va falloir discuter avec le ministre du Budget, le ministre de l'Economie pour regarder comment nous pouvons demain assurer le contrat de présence postale, pour faire fonctionner les agences postales communales et permettre que La Poste puisse continuer à remplir ses missions universelles", détaille-t-il.

à lire aussi CARTE. Retrouvez les 68 lieux où La Poste expérimente la suppression de la tournée quotidienne des facteurs

Il n'y aura "peut-être pas de fermeture de bureaux mais par exemple on peut avoir plus de difficultés pour aménager des agences postales communales pour les rendre plus accessibles". À cause de cette coupe budgétaire, on va peut-être "arrêter des contrats avec des associations qui assurent la médiation avec le public. Je m'étais rendu il y a quelques semaines à Aubervilliers où je m'étais rendu compte que les outils de médiation qui étaient mis en place assuraient une véritable mission de service public pour des populations qui ont des difficultés avec le numérique ou qui ont des difficultés pour envoyer un courrier", explique-t-il.

"Respecter le contrat"

C'est aussi "notre ruralité à laquelle nous sommes très attachés qui en fera les frais de cette absence de maillage ou d'impossibilité d'aménager les bureaux de poste dont nous avons besoin pour respecter le contrat qui est signé entre l'Etat, La Poste et les collectivités territoriales par l'intermédiaire de l'Association des maires de France".

Stéphane Travert rappelle que "dans les missions universelles de La Poste, il y a l'accessibilité bancaire, la distribution du courrier 6 jours sur 7, la distribution de la presse et le fait d'avoir un maillage qui fait que 97% de la population aujourd'hui se trouve à moins de 5 km ou de 20 minutes d'un bureau de poste".