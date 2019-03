VIDEO. "Si un produit fonctionne ici, il marchera vraisemblablement partout" : Angers, une ville laboratoire pour les grandes marques

Angers, préfecture du Maine-et-Loire, est réputée pour sa douceur de vivre. Mais la ville a une particularité : ses habitants sont en tous points similaires aux Français moyens. Des cadres, des jeunes actifs, des étudiants, des retraités, et le même taux de chômage que la moyenne nationale : 9,2%, ainsi que le même salaire moyen : 2 200 euros net par mois. Du coup, c'est un excellent laboratoire pour les grandes marques. Elles y scrutent 10 000 consommateurs.

Le succès assuré

Et dans les rayons des magasins, on observe les gestes et les habitudes d'achat. "Nous regardons différents indicateurs, à commencer par les données de vente des magasins, mais également la proportion des consommateurs à racheter un produit après l'avoir testé. Et nous savons que si un produit fonctionne à Angers, il fonctionnera vraisemblablement partout", explique à France 2 Fabien Vital, directeur commercial Marketingscan. À Angers, les inventeurs testent tous types de produits.

