INFO FRANCEINFO. L'eau et l’assainissement coûtent 11% moins cher en France qu'en Europe

Les prix de l’eau et de l’assainissement en France sont environ 11% inférieurs à la moyenne européenne selon le 11e baromètre Nus Consulting publié, mardi 28 novembre, par la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E).

En moyenne, le mètre cube d'eau coûte 3,56 euros

Selon cette étude, le prix moyen d’un mètre cube d’eau en France est de 3,56 euros. C'est deux fois plus qu’en Italie, mais nettement moins qu'en Allemagne où il est évalué, selon l'étude, à 5,21 euros. Le record est détenu par le Danemark avec un prix du mètre cube d’eau à 6,61 euros. L’étude a été réalisée avec les habitants des cinq plus grandes villes de dix pays européens. Ils consomment en moyenne 120 m3 d’eau par an.

En France, toujours selon ce baromètre, les tarifs sont restés relativement stables entre 2015 et 2017. Ils augmentent de 0,6%. Cependant, le baromètre montre que les investissements pour rénover les canalisations et les réseaux sont insuffisants. Il faudrait 160 ans, avec le rythme actuel, pour les renouveler complètement.