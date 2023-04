Prestations sociales, smic, prix des cigarettes... Ce qui change le 1er mai

Le smic bénéficie chaque année d'une hausse mécanique au 1er janvier, mais des revalorisations interviennent aussi en cours d'année, dès que l'inflation dépasse les 2%.

Dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, les Français ont les yeux rivés sur leur compte bancaire. A compter de lundi 1er mai, certains verront peut-être quelques changements apparaître. Hausse du smic, revalorisation de prestations sociales, prix du tabac… Voici à quoi il faut s'attendre.

Le smic revalorisé de 2,22%

Le salaire minimum "est majoré de 2,22% pour prendre effet au 1er mai 2023", peut-on lire dans un arrêté publié le 26 avril au Journal officiel. Sollicité à la mi-avril, le cabinet du ministre du Travail, Olivier Dussopt, avait précisé que le smic net mensuel s'élèverait à 1 383,08 euros, contre 1 353,07 euros précédemment, soit une hausse de 30,01 euros net par mois.

Le smic bénéficie chaque année d'une hausse mécanique au 1er janvier qui tient compte de la hausse des prix pondérée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus. Mais des revalorisations interviennent aussi en cours d'année dès que l'inflation dépasse les 2%. Invitée de France 2 jeudi, la Première ministre a déclaré que cette nouvelle augmentation représentait "une hausse de plus de 6% sur un an". "Tous les salariés un peu au-dessus doivent aussi pouvoir bénéficier d'une augmentation", avait ajouté la cheffe de l'exécutif. Or, "cela suppose que les branches professionnelles renégocient leurs grilles salariales, elles ont l'obligation de le faire dans les 45 jours", a-t-elle poursuivi.

Les nouveaux montants des prestations familiales et sociales sont attribués

Les décisions ont été actées le 1er avril, mais elles seront effectives au 1er mai. Pour faire face à l'inflation, l'Unedic a consenti à un coup de pouce de 1,9% sur l'allocation d'assurance-chômage.

Le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales ont également acté une hausse de 1,6%. Le RSA passera de 598 à 608 euros par mois pour une personne seule et sans enfant. Le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein passera à 971,37 euros par mois, soit une augmentation de 14,72 euros.

Ce taux de 1,6% a été établi à partir de la moyenne des taux d'inflation mensuels depuis un an, soit +5,6% par rapport à avril 2022. Mais l'augmentation réelle a été abaissée car le gouvernement a tenu compte de la hausse exceptionnelle de 4% accordée de manière "anticipée" en juillet 2022.

Le prix des cigarettes augmente

Les prix de nombreux paquets de 20 cigarettes et de tabac à rouler vont augmenter de 10 à 60 centimes au 1er mai en France métropolitaine, conformément à la volonté du gouvernement de répercuter l'inflation sur le tabac. Selon un document publié par les Douanes en avril, la plupart des paquets de 20 cigarettes vont connaître une hausse de leurs prix de 30 à 40 centimes, comme les Winfield Rouge ou les Lucky Strike Bleu. D'autres marques verront des hausses moindres ou plus importantes.

Les prix des paquets de tabac à rouler de 30 grammes progressent aussi d'environ 30 centimes. Les pots plus gros peuvent prendre plus d'un euro.

Les paquets de certaines marques, comme Philip Morris, Winston ou Marlboro, la plus vendue dans le monde, restent eux inchangés. Tous les types de paquets Marlboro dépassaient déjà les 11 euros.

Dernier mois pour réclamer son chèque "bois"

Les ménages modestes se chauffant au fioul pouvaient demander une aide (comprise entre 100 et 200 euros) jusqu'au 30 avril. En revanche, le chèque bois, qui va de 50 à 200 euros selon les revenus, la composition familiale et le type de combustible, la demande pourra être effectuée en ligne également jusqu'à la fin du mois de mai, soit un délai supplémentaire d'un mois pour les 2,6 millions de foyers éligibles.