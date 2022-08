Pouvoir d’achat : les aides de la rentrée scolaire

Dorothée Lachaud était sur le plateau du 20 Heures, mercredi 3 août, pour aborder les aides disponibles à la rentrée scolaire. Parmi elles, l’aide exceptionnelle de rentrée revue par les sénateurs. "Il y a aussi, bien sûr, l’ARS, l’allocation de rentrée scolaire… qui a été augmentée de 4 % cette année. Elle est versée, sous condition de ressources, aux familles avec au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Cette année, elle s’élèvera à 376,98 euros par enfant de 6 à 10 ans, 397,78 euros pour ceux de 11 à 14 ans, et 411,56 euros entre 15 et 18 ans", explique la journaliste. Cette aide bénéficie à trois millions de familles et devrait être versée le 16 août prochain.



La remise carburant et le chèque alimentaire

Il existe aussi des dispositifs d'aide pour nos dépenses en énergie, en carburant. Mardi 2 août au soir, le Sénat a voté une aide de 230 millions d’euros pour les foyers se chauffant au fioul. "Aujourd’hui, cela concerne encore trois millions de personnes, mais les modalités doivent encore être tranchées", rapporte Dorothée Lachaud. Côté essence, à partir de septembre et jusqu’à fin octobre, la remise carburant du gouvernement passera à 30 centimes au lieu de 18 centimes par litre à la pompe. Mais ce dispositif ne durera pas. La journaliste rappelle : "en novembre et jusqu’à la fin de l’année, elle tombera à 10 centimes par litre". Quant au chèque alimentaire, qui avait été évoqué par le gouvernement pour aider les plus précaires à mieux s’alimenter, sa mise en place a été repoussée. Elle pourrait avoir lieu en 2023, mais sans date ni garantie.