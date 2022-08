Pouvoir d'achat : l’aide exceptionnelle de solidarité sera versée à partir du 15 septembre 2022

L'aide exceptionnelle de solidarité (AES) sera versée à partir du 15 septembre 2022 à 10,8 millions de foyers, a appris franceinfo jeudi 18 août auprès du gouvernement. Cette aide, prévue par la loi pouvoir d'achat, sera versée aux bénéficiaires des minimas sociaux et aux étudiants boursiers. Ils recevront 100 € et 50 € par enfant à charge).

"C’est un gage de solidarité et de justice sociale pour les familles et pour celles et ceux qui sont fortement impactés par l'inflation", selon le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées Jean-Christophe Combe.

Hier a été versée l'allocation de rentrée scolaire, revalorisée cette année de 5,8% pour aider 3M de familles face au coût de la rentrée.

En complément de cette allocation, une aide exceptionnelle sera versée en septembre pour défendre le pouvoir d'achat des Français. pic.twitter.com/3ZOzjXOXZT — Jean-Christophe COMBE (@JCCOMBE) August 17, 2022

"À un moment-clé comme celui de la rentrée scolaire, nous souhaitons que ce versement permette de réunir les meilleures conditions pour le pouvoir d'achat des familles comme des étudiants", assure le ministre.