Pâques : le chocolat n’échappe pas à l’inflation

L’inflation touche aussi le chocolat, en boutique comme en grandes surfaces.

A une période où tous les prix augmentent, les promotions des supermarchés jouent la concurrence à Grigny, dans le Rhône. Malgré tout, les clients se servent déjà à l’approche de Pâques. "Les prix ont augmenté. Surtout, avec quatre enfants, le chocolat passe… après !" confie une mère de famille. Les professionnels sont eux aussi contraints de s’adapter, comme ce chocolatier de Villefranche-sur-Saône (Rhône), frappé par l’inflation. En un an, le cacao a augmenté de 10 à 20 %, le beurre et le lait de 20 % et le sucre jusqu’à 40 %.

"En un an, on a revu nos prix au moins trois ou quatre fois"

"Toutes nos pièces sont garnies, là on va un peu moins en mettre, on va privilégier le visuel et le travail qui est autour et l’on met un peu moins de garniture à l’intérieur", indique Bruno Saladino, artisan chocolatier. En revanche, même en rognant sur ses marges, il a été obligé d’augmenter certains produits. "En un an, on a revu nos prix au moins trois ou quatre fois", précise Bruno Saladino. Les Français consomment en moyenne 20 euros de chocolats à Pâques, mais cette année le contexte économique pourrait modifier les habitudes.