"On développe des stratégies pour pouvoir survivre" : au rayon bébé, l'inflation pèse fortement sur le budget des jeunes parents

Le paquet de couches a en moyenne augmenté d'1,25 euro en un an, et le reste des produits pour bébés suivent la même tendance. De quoi avoir un lourd impact sur le budget des jeunes parents.

Il n’y a pas la moindre poussette dans le rayon bébé de ce supermarché en banlieue parisienne. Pourtant, les jeunes parents sont bien là, à en croire les cris des bébés qui résonnent dans les allées. En se laissant guider par le bruit, on finit par tomber sur eux au rayon des promotions, derrière une montagne de paquets de couches bébé à prix cassés. "Je fais le tour des magasins pour acheter uniquement en fonction des promotions, confie ainsi Djamel, 54 ans, père de deux enfants, dont une petite fille de cinq mois. Là, la couche est à 12 centimes. Sans la promo, à 30 centimes, ça ne serait pas à ma portée. On développe des stratégies pour pouvoir survivre."

>> INFOGRAPHIES. Inflation : rayon par rayon, où les prix ont-ils le plus augmenté depuis un an ?

Il faut dire que les couches sont parmi les produits qui, en euros, ont le plus augmenté depuis mars 2022 : +1,25 euro par paquet de couches bébé en moyenne, toutes marques confondues, d'après les données du cabinet NielsenIQ, partenaire de franceinfo pour suivre l'inflation au plus près du ticket de caisse. Aujourd'hui, un paquet coûte en moyenne 13,65 euros. "Étant donné la fréquence d'achat des couches, ça pèse toujours très lourd sur le budget des parents", souligne Emmanuel Fournet, expert analytique chez NielsenIQ.

Les couches pour bébé ont très fortement augmenté entre mars 2022 et mars 2023. (STEPHANIE BERLU / FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

"Ça augmente et ça ne s'arrête pas"

Cette augmentation sur les couches, qui représentent tout de même une hausse des prix de 10,2% sur un an, s'explique doublement. "On retrouve là le mix d'une matière première chère, la pâte à papier, et d'un produit qui coûte cher en énergie à produire. C'est pour ça qu'on a eu une accélération sur la fin 2022 et le début 2023", développe Emmanuel Fournet.

Si 10% d'inflation cela semble moins important que les hausses dans les rayons alimentaires, l'impact sur le budget des parents n'en est pas moins grand. Dans ce supermarché, Anna aussi a sorti sa calculatrice. Elle dépense 200 euros par mois pour ses deux filles de deux ans et cinq mois. "Je fais le plein de couches quand il y a des promos", reconnaît cette mère de 33 ans. "Ça augmente et ça ne s'arrête pas", constate-t-elle, voyant aussi les prix des petits pots grimper.

"Pour les enfants, on se sacrifie : on ne va pas au restaurant, on gère notre alimentation." Anna, mère de deux petites filles de 2 ans et 5 mois à franceinfo

Et effectivement, ces produits sont eux aussi sont en hausse : +8% sur les 12 derniers mois. "Les couches sont venues prendre le relais de l'alimentation pour bébé, qui avait beaucoup augmenté en 2022, sur l'inflation du rayon", conclut l'expert de NielsenIQ.