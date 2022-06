La Banque centrale européenne relève ses taux et inquiète certains pays

La Banque centrale européenne a annoncé la semaine dernière qu'elle relèverait ses taux en juillet et en septembre, pour calmer l'inflation en rendant l'emprunt plus cher, explique Luc Bazizin, journaliste pour France Télévisions. "Seul problème : ça fait peur à tout le monde et les taux se sont enflammés en Europe, ce qui est d'autant plus dangereux que tous les pays européens se sont endettés pendant la pandémie", prolonge-t-il.



Les pays du sud de l'Europe plus touchés

Certains pays semblent plus fragiles que d'autres. C'est notamment le cas de l'Italie : en une semaine, le remboursement de sa dette à 10 ans est passé de 3,4% à 4,18%. La Grèce, l'Espagne et le Portugal sont également touchés. À l'inverse, l'Allemagne et la France s'en sortent un peu mieux et tournent autour de 2,5%. La BCE s'est engagée à mettre en place un nouvel outil pour éviter de telles disparités entre pays européens.