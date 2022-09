L'inflation ralentit légèrement en septembre, à 5,6% sur un an, selon les chiffres provisoires de l'Insee

Ce recul est lié à un "ralentissement" de la hausse des prix de l'énergie et des services, mais les prix de l'alimentation continuent d'augmenter, explique l'Insee.

La hausse des prix à la consommation en France a ralenti en septembre, à 5,6% sur un an, contre 5,9% en août, selon les données provisoires publiées vendredi 30 septembre par l'Insee. Ce recul de l'inflation est dû au "ralentissement" de la hausse des prix de l'énergie et des services, explique l'Institut national de la statistique. En parallèle, la progression des prix de l'alimentation s'accélère et celle des produits manufacturés se poursuit à un rythme proche du mois précédent.

Après août, c'est le deuxième ralentissement de la hausse des prix à la consommation en France en glissement annuel depuis juillet 2021, lorsque l'inflation était limitée à 1,2%. Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,5%, après +0,5% en août. "Pour le troisième mois consécutif" les prix de l'énergie ont reculé "dans le sillage des prix des produits pétroliers". La progression sur un an est de 17,8%, contre +22,7% en août.

Sur la même période, celle des prix de l'alimentation s'affiche à +9,9% en septembre. Les prix des produits frais progressent de 11% sur cette même période, contre +3,5% en août. La hausse des prix des produits manufacturés se poursuit modérément (+3,6% contre +3,5% en août).