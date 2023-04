L'inflation grimpe à 5,9% sur un an en avril, d'après l'Insee

Elle était de 5,7% en un an en mars. "Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été", avait averti Emmanuel Macron, il y a quelques jours.

Elle repart à la hausse. L'inflation a rebondi à 5,9% sur un an en avril en France, selon une première estimation publiée par l'Insee, vendredi 28 avril. Cela survient après un ralentissement à 5,7% en mars. Le renchérissement des produits alimentaires a en revanche été moins rapide qu'au mois de mars, puisque leurs prix ont progressé de 14,9% sur un an après avoir tutoyé les 16% le mois précédent, détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En mars, le panier de courses franceinfo, qui compte 37 produits du quotidien, a battu des records. "Je vais être honnête, les prix alimentaires, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été", a averti Emmanuel Macron. Face à ces envolées, le chef de l'Etat plaide pour que "le travail paye mieux", renvoyant la balle aux "employeurs" et au "dialogue social".