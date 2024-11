L'inflation est quasi stable en novembre et s'établit à 1,3% sur un an, selon l'Insee

C'est une "quasi-stabilité". Les prix à la consommation ont augmenté de 1,3% en France en novembre sur un an, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi 29 novembre, après 1,2% en octobre. Sur un mois, les prix à la consommation ont baissé de 0,1% en novembre, contre une augmentation de 0,3% le mois précédent, toujours selon ces estimations provisoires de l'Institut.

Sur un an, l'Insee explique que l'augmentation des prix à la consommation serait due à un "ralentissement des prix de l'alimentation compensé par une accélération des prix des services", et une "baisse moins marquée des prix de l'énergie". En novembre la baisse des prix s'expliquerait par la diminution des prix des services, notamment des transports, précise l'Insee. Les prix de l'alimentation et des produits manufacturés seraient en revanche stables par rapport à octobre, mais "ceux de l'énergie et du tabac seraient en légère hausse en novembre".