L'inflation a ralenti à 2,2% au mois de juin en France

La hausse des prix se rapproche de plus en plus de la barre des 2% visée par la Banque centrale européenne, limite en dessous de laquelle l'inflation retrouve des niveaux plus habituels.

Des prix qui n'ont que très peu augmenté en juin par rapport à mai. La hausse des prix en France en juin a atteint 2,2% sur un an, soit 0,1 point de moins qu'en mai, un ralentissement moins marqué que ce que laissait présager une première estimation de l'inflation (2,1%), rapporte, vendredi 12 juillet, l'Institut national de la statistique (Insee).

Selon l'Insee, la hausse des prix des services (+0,3% sur un mois) et des produits manufacturés a été en "grande partie compensée" par une baisse des prix de l'alimentation (-0,2%) et de l'énergie (-0,8%). En particulier, le prix des produits pétroliers continue de significativement baisser (-1,9% par rapport à mai).

Une lente décrue qui se poursuit

L'inflation, au plus bas depuis septembre 2022, reprend ainsi sa lente décrue entamée à l'été 2023, après un petit rebond en mai, où elle avait progressé de 0,1 point par rapport au mois d'avril. Le prix des services – une composante qui pèse pour plus de la moitié dans l'indice des prix à la consommation – s'est apprécié de 2,9% sur un an en juin, contre 2,8% en mai.

Ainsi, la hausse des prix se rapproche de plus en plus de la barre des 2% visée par la Banque centrale européenne, limite en dessous de laquelle l'inflation retrouve des niveaux plus habituels comparés à ceux qu'ont connus la France et l'Europe à partir de la mi-2021.