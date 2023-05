Inflation : vers une baisse des prix de l’alimentation ?

L’inflation sur l’alimentation s’élève actuellement à 14,9%. Comment expliquer cette inflation ? Une baisse est-elle envisagée ? On fait le point avec la journaliste Maëva Damoy sur le plateau du 19/20, lundi 8 mai.

L’inflation des produits alimentaires s’établit actuellement à 14,9%. Lundi 8 mai, sur le plateau du 19/20, Maëva Damoy assure qu’on pourrait le penser, car "les cours mondiaux des produits alimentaires de base ont nettement reculé de 20% en un an". Seulement, pour l’heure, les prix moyens demeurent élevés. "Les prix que vous voyez affichés dépendent de négociations commerciales. Pour les marques de distributeur, c'est simple, l'enseigne négocie en interne", indique la journaliste.

Vers de nouvelles négociations commerciales ?

En revanche pour les grandes marques, la situation est beaucoup plus rigide. En effet, les négociations entre les producteurs, les industriels et les distributeurs n’ont lieu qu’une fois par an, en début d’année. "Au 1er mars, quand le verdict est tombé. Les distributeurs ont dû payer 10% de plus en moyenne, une hausse qui se répercute en partie sur les consommateurs", explique Maëva Damoy. Alors, jeudi 11 mai, le ministre de l’Economie souhaite "convaincre les distributeurs de prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin et surtout, d’ouvrir de nouvelles négociations commerciales", conclut la journaliste.