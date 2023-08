Inflation : Unilever, Nestlé et PepsiCo "ne jouent pas bien le jeu", dénonce Bruno Le Maire

Invité du 13 Heures de France 2, le ministre de l'Economie a cité plusieurs grandes marques accusées de ne pas faire suffisamment d'efforts pour limiter l'impact de l'inflation sur les consommateurs.

Bruno Le Maire applique la méthode du "name and shame" (nommer pour faire honte). Invité au journal de 13 heures de France 2, jeudi 31 août, le ministre de l'Economie a fustigé l'attitude certains industriels face à l'inflation qui, à ses yeux, "ne jouent pas bien le jeu" et "qui pourraient faire beaucoup plus" contre la flambée des prix, citant les géants Unilever, Nestlé et PepsiCo. "Ce sont de très grandes multinationales qui ont fait un peu, mais pas beaucoup, a détaillé le ministre. Je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu'ils font."

A l'inverse, Bruno Le Maire a cité d'autres groupes, comme Avril ou Barilla, qui ont répercuté la baisse du cours du blé sur le prix des pâtes. Pour ceux qui ne jouent pas le jeu, le locataire de Bercy souhaite durcir le ton et s'assurer que l'accord conclu avec les industriels et les distributeurs soit respecté. "La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est encore mieux, a-t-il affirmé. On passera sur certains dispositifs par la voie législative pour s'assurer que les engagements sont tenus."

Le ministre veut aussi s'assurer que les distributeurs répercutent rapidement la baisse des prix des industriels "sur les prix en rayon". Bruno Le Maire annonce donc des contrôles de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et des "sanctions si jamais ça n'est pas respecté".