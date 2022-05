Inflation : une hausse des prix sans fin ?

Selon les derniers chiffres publiés en France, les prix continuent de s'envoler. En un an, les prix des pâtes ont ainsi bondi de 15,31 %, contre 10,93 % pour la farine et 9,26 % pour la moutarde. Les Français doivent se débrouiller, et certains misent sur les promotions. Une fonctionnaire, avec deux enfants à charge, affirme qu'à 3,49 euros le kilo, le brocolis est devenu trop cher pour elle. Elle préfère donc opter pour des légumes surgelés.

Une première depuis onze ans

L'inflation des prix alimentaires s'accélère, pour atteindre 3,01 % en avril. Une première depuis 11 ans. Et pour Karine Sanouillet, experte de la grande consommation, cela va continuer. "On a fait une première marche, à 3 %, qui ne prend pas en compte les impacts de la crise et de la guerre en Ukraine. La seconde marche qui est en train d'être négociée pourra atteindre 5, ou 6 % peut-être", explique-t-elle.

