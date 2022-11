Inflation : les prix des repas continuent de s’envoler dans les supermarchés

Le prix du panier de courses du 20 Heures est encore en hausse, mercredi 23 novembre. Près de 14 % d’augmentation avec notamment des repas classiques, qui coûtent de plus en plus cher.

Dans les rayons des supermarchés, les prix poursuivent leurs envolées. Le panier sélectionné par le 20 Heures connaît un troisième mois consécutif d’augmentation à deux chiffres, avec 13,9 % de hausse, par rapport à novembre 2021. Une flambée des prix qui s’invite à table. En entrée : la salade connaît une hausse de 9,5 % et son assaisonnement à l’huile d’olive a bondi de plus de 41 %. Le verre et l’emballage sont en cause.



Une envolée qui devrait se poursuivre



Le plat n’est pas non plus épargné, au contraire. Le prix du steak haché surgelé flambe de plus de 30 %, pour les pâtes, c’est 27 % de hausse sur les marques et pour les haricots, le prix est 20 % plus cher que l’an dernier. La pizza surgelée aussi coûte plus d’argent. C’est au dessert que l’inflation commence à légèrement ralentir avec une augmentation de 14 % pour les yaourts et de 15,7 % pour le café. Les négociations commerciales entre fabricants et distributeurs devraient amener l’envolée à se poursuivre.