Inflation : les prix alimentaires toujours très élevés

Le ministre de l’Économie s’impatiente et menace de publier les noms de tous les industriels qui ne baisseraient pas les coûts alimentaires avant la fin du mois. Ils avaient accepté de négocier avec les distributeurs, sans effet pour le moment.

Des budgets de plus en plus serrés dans les rayons des supermarchés, c’est ce que constatent tous les jours des clients. "Le panier est plus cher qu’avant. On remplit un sac pour un peu plus de 50 euros et on n’a pas de quoi manger pour plus d’une semaine", s’alarme un consommateur. "Pour le même budget, on n’a pas le même nombre d’aliments", poursuit une consommatrice. Certains prix commencent à baisser, mais l’inflation reste élevée : plus de 5% sur un an en mai, et plus de 14% sur les produits alimentaires.



Réunion avec les industriels dans les jours qui viennent

Les 75 grands industriels refusent, de leur côté, de négocier à la baisse. "On a beaucoup de retours négatifs, j’ai une poignée d’entreprises qui me disent qu’elles vont commencer à discuter", explique Dominique Schelcher, président de Système U. D’après les industriels, leurs coûts continueraient à augmenter, mais Bercy veut taper du poing sur la table. Bruno Le Maire rassemblera tous les représentants du secteur dans les jours qui viennent.