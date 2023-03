L'inflation frôle les 15% pour les prix alimentaires. Mais à qui profite-t-elle ? Alors que producteurs, industriels et supermarchés se renvoient la balle, un rapport de l'inspection générale des finances estime que tous ont reconstitué leurs marges sur le dos des consommateurs.

Dans les rayons, impossible de passer à côté. Depuis des mois, les prix virent au rouge, les uns après les autres. Par exemple, les pâtes ont augmenté de 11% en un an, et le sucre de 25%. Dans son dernier rapport, l’inspection générale des finances fait un constat : "L’industrie agroalimentaire ne contribue plus à absorber les hausses de prix." Ils enregistrent plus 50% sur leurs résultats bruts depuis le début de l’année. En clair, les marges des industriels seraient de retour au beau fixe.

Les industriels en cause ?

Selon un industriel, l’augmentation des marges constatées en fin d’année ne serait qu’un retour à la normale. D'après le dirigeant de Système U, ses marges seraient déjà au plus bas. Les hausses de prix seraient dues à certains industriels. Les négociations commerciales entre grande distribution et industriels vont se rouvrir dès le mois de juin, au lieu de décembre. La grande distribution compte en profiter pour obtenir des baisses de prix.