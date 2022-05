Inflation : la crise inquiète les banques alimentaires

Des pâtes aux huiles en passant par la farine, les prix de plusieurs denrées de première nécessité ne cessent d'augmenter. La situation est de plus en plus compliquée pour les banques alimentaires, en raison du nombre grandissant des bénéficiaires. Reportage en Franche-Comté.

À Chalezeule (Doubs), 237 familles sont attendues aux Restos du Cœur, samedi 28 mai. Ils viendront remplir leur panier de produits de première nécessité. Le centre reçoit presque 100 familles de plus qu'en 2021, à la même époque. "On a plus de familles qui téléphonent ou qui viennent, en nous disant : 'Je n'ai plus rien à manger.' Et là, on constate quand même une certaine augmentation par rapport à ces dernières années", explique Bernard Preux, responsable des Restos du Cœur de Chalezeule (Doubs).

Un avenir incertain

Les bénévoles constatent également un nouveau phénomène de surendettement. Les Restos du Cœur s'appuient sur les stocks de la Banque Alimentaire. Ici, l'inflation ne se fait pas encore sentir, mais l'avenir est incertain. "On a l'expérience des crises, mais celle-ci nous paraît quand même assez grave, et on n'a pas du tout la vision (…) de ce qu'il va se passer dans six mois", note Michel Jeannin, chargé de communication de la Banque Alimentaire de Franche-Comté. Les associations comptent plus que jamais sur les dons.