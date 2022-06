Inflation : l'association Familles rurales satisfaite que le "chèque alimentation" soit versé sur le compte bancaire des bénéficiaires

"On est satisfait d'avoir un certain appel d'air pour les familles qui en avaient besoin", estime sur franceinfo Nadia Ziane, directrice du département consommation à l’association Familles rurales.

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, mardi 7 juin dans l'émission "Ma France" sur France Bleu, la mise en place d'un "chèque alimentation" dans le cadre du projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat" en faveur des plus modestes. Cette aide sera versée à la rentrée directement sur le compte des Français concernés, estimés entre trois à cinq millions.

"Ça reste une bonne nouvelle", se réjouit sur franceinfo Nadia Ziane, directrice du département consommation à l’association Familles rurales. "On est satisfait d'avoir un certain appel d'air pour les familles qui en avaient besoin", ajoute-t-elle.

De "grandes inquiétudes" autour de l'aide

Le montant de l'aide n'a pas encore été communiqué mais pour Familles rurales, ce chèque alimentaire nourrit tout de même "de grandes inquiétudes". L'association ne se dit "pas favorable" à une aide qui "touche prioritairement les produits bio parce que forcément, il y aura moins de choses dans le panier des ménages."

"Le bio, ça coûte en moyenne deux fois plus cher que le reste. Ce qu'on appelait de nos vœux, c'est tout simplement le suivi du programme national nutrition santé qui décrit un nombre de produits sains pour la santé." Nadia Ziane, directrice du département consommation à l’association Familles rurales à franceinfo

Familles rurales se réjouit en revanche de la méthode envisagée pour verser cette aide : un virement direct sur le compte bancaire des Français. Une solution pour éviter le non-recours aux droits. "Le chèque énergie, même s'il est très utilisé, un quart des Français qui en ont le droit ne l'utilisent pas", cite en exemple Nadia Ziane. L'association regrette tout de même la mise en place de "mesures d'urgence". "On s'attaque aux effets et malheureusement pas encore aux causes", conclu Nadia Ziane.